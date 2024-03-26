Son dakika... Özgür Özel'den gençlere kritik çağrı: 'Sandığa davet ediyorum'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:30

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.

"AHMET AKIN ÖNDE GÖTÜRÜYOR AMA..."

Seçime 5 gün kaldığına dikkat çeken Özel, anketlere göre Balıkesir adayı Ahmet Akın'ın önde olduğunu, ama birkaç puanlık farkın yeterli olmayacağını belirterek, şu uyarıda bulundu:

"Seçimlere 5 gün var. Anketlere göre Ahmet Akın seçimleri önde götürüyor ama birkaç puan farkla önde olmak bizleri rahat uyutmaz. Buradan açık açık konuşmaya geldik; geçmişte birlikte olduğumuz iyi insanlar. Geçmişteki ittifak ortaklarımız... Eğer başka bir partiye oy verirseniz Balıkesir'i AK Parti kazanır ama CHP’ye oy verirseniz Balıkesir’i hep birlikte kazanırız. Buraya Ahmet Akın'ı size emanet etmeye geldim."

"CEBİNİZDEN 5,5 ÇEYREK ALTIN ÇALINDI"

Emeklinin yaşadığı ekonomik darboğaza dikkat çeken Özel, şunları kaydetti:

"Erdoğan iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret seviyesindeydi. Eğer değişmeseydi bugün en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı.

En düşük emekli maaşı AKP ilk geldiğinde 8,5 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani cebinizden 5,5 çeyrek altın çalındı."

"GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN"

Genç işsizliğini işaret ederek, gençlerin yurtdışında yaşama hayali kurduğunu ifade eden CHP lideri, şu çağrıda bulundu:

"Türkiye'yi yasaklar ülkesine çeviren bu iktidardan ancak hep beraber gücümüzü sandıkta göstererek kurtulabiliriz. Tüm gençleri geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz."