Son dakika: Pençe Kilit harekatında yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

Son dakika haberi...Pençe Kilit harekatında yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 12:57
Son dakika: Pençe Kilit harekatında yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit harekatında yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.



Şehit Pençe-Kilit operasyonu

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