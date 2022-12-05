Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 22:51
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet Duman şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.


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