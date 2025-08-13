Rezan Epözdemir'e bir tutuklama talebi, bir adli kontrol!

Haber: Batuhan Serim
Avukat Rezan Epözdemir üzerine atılı rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi, terör suçundan savcılık sorgusu ise devam ediyor.
Öte yandan, Epözdemir silahlı terör örgütüne yardım etme ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Rüşvet suçu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç.'nin katibi K.Y. etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.