Rezan Epözdemir'e bir tutuklama talebi, bir adli kontrol!

Rüşvet suçu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç.'nin katibi K.Y. etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.