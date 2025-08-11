Son Dakika... Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve son olarak Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davalarında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen avukat Rezan Epözdemir, dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile evinde gözaltına alınmıştı.

EV VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

‘Rüşvet vermek’, ‘siyasi-askeri casusluk’ ve ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasıyla gözaltına alınan Epözdemir’in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltı sebebini şöyle duyurmuştu:

Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.