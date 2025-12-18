Son Dakika... RTÜK'ten Jasmine dizisine para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Üst Kurul toplantısında, HBO Max platformunda yayınlanan “Jasmine” adlı dizi hakkında yaptırım kararı alındı.

RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, para cezasının yanı sıra “Jasmine” dizisinin HBO Max platformunun kataloğundan çıkarılmasına da hükmetti.

KATALOGDAN ÇIKARMA CEZASI NEDİR?

RTÜK, bir yapımın "milli ve manevi değerlere, genel ahlaka veya aile yapısına aykırı" olduğuna karar verdiğinde, incelemeye konu olan ve ceza verilen programın ve yapımın söz konusu bölümünün Türkiye’deki katalogdan tamamen silinmesine hükmeder.

Yani o içerik, artık Türkiye’deki kullanıcıların izleyebileceği listeden kaldırılır; platform onu Türkiye kataloğunda bulunamaz.

TV+ PLATFORMU, DİZİYİ YAYINDAN KALDIRMIŞTI

HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırmıştı.