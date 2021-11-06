Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçaklar inemedi

06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:42

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açıyor. Sis nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 12 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN VE ANKARA'DA ETKİLİ OLDU

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

12 UÇAK YÖNLENDİRİLDİ

İGA'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir. Divert uçuşlar (yönlendirme) devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir" denildi.

SEFERLER GECİKMELİ YAPILACAK

Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.



