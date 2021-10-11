Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi. 33 bin 861 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 188 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Koca, “Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım” dedi.
Türkiye'nin 11 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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