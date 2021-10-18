Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi. 26 bin 539 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 214 kişi hayatını kaybetti.
KOCA'DAN ISRARLI ÖNERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!” dedi.
Türkiye'nin 18 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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