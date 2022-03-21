Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 21 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 21 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Güncel verilere göre, 14 bin 933 yeni vaka tespit edilirken 80 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 537 kişi sağlığına kavuştu.
AŞILAMADA SON DURUM
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
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