Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 19:38
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 25 Nisan’a ait verilere göre, 134 bin 346 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 2 bin 604 yeni vaka tespit edilirken 15 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 573 kişi sağlığına kavuştu.


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