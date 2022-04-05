Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 5 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

05 Nisan 2022 Salı, 20:15

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 5 Nisan Salı gününe ait verilere göre, 232 bin 135 test yapıldı.

VAKA YÜKSELİŞTİ

Güncel verilere göre, 12 bin 213 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 13 bin 568 kişi iyileşti.