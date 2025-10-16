Son Dakika... Sahte e-imza skandalında yeni gelişme: Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlattı

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sahte elektronik imza (e-İmza) skandalına kapsamlı bir inceleme süreci başlattı.
BİLGİ SİSTEMLERİ MERCEK ALTINDA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatıldığı bildirilen inceleme ile kamu hizmetlerinde güveni korumanın, olası suistimallerin önüne geçmenin ve hukuksuzluklara karşı etkin mücadele yürütmenin amaçlandığı ifade edildi.
DDK, elektronik imza süreçlerini ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin uygulamaları mercek altına alacak. Kurul, alınan önlemleri, mevcut güvenlik altyapısını ve işlemlerdeki olası açıkları ayrıntılı biçimde inceleyecek.
NE OLMUŞTU?
Kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası dava açılmıştı.
199 kişinin yargılandığı davada çete mensubu suçlamasıyla gözaltına alınarak serbest bırakılan Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı, geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanmıştı.