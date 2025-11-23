Son dakika... Sındırgı'da deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.29 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.
BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD, Sındırgı'da saat 00.29 sularında 3.8 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu.
Yerin 5.25 km derinliğinde meydana gelen sarınsıtı ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-23
Saat:00:29:28 TSİ
Enlem:39.16583 N
Boylam:28.26139 E
Derinlik:5.25 km