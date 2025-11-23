Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Sındırgı'da deprem!

23.11.2025 00:52:00
Haber Merkezi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece yarısı saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.29 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5.25 km derinliğinde olduğu belirtildi.

BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, Sındırgı'da saat 00.29 sularında 3.8 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu.

Yerin 5.25 km derinliğinde meydana gelen sarınsıtı ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-23

Saat:00:29:28 TSİ

Enlem:39.16583 N

Boylam:28.26139 E

Derinlik:5.25 km

