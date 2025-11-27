Son Dakika... Tayfun Kahraman’dan AYM’ye ikinci başvuru!

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulmamasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Kahraman sosyal medya üzerinden açıklama yaparak yeniden AYM’ye başvurduklarını açıkladı.

Kahraman, “Anayasa Mahkemesi’nin hakkımda verdiği ihlal kararının uygulanmamasından bu yana kamuoyuna hiç konuşmadım. Bu süreçte sessiz kalmayı, hukuka olan inancımı ve sabrımı korumak için bilinçli olarak tercih ettim. Ancak bugün ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak hakkımdaki kararın uygulanması talebinde bulunduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.