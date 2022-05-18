Son Dakika: UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 14. kez ret

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek üzere 5 bin yeni taksi teklifini Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına 14. kez sundu.

Yapılan oylamada oy çokluğu ile teklif reddedildi.

Bir yılı aşkın bir süredir yeni taksi projesini hayata geçirmek isteyen İBB, proje kapsamında kent genelinde hizmet veren 17 bin taksi sayısının artırılmasını, ilk etapta 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesi ile kentteki taksi sorununun çözülmesini hedefliyor.

UKOME'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

19 Şubat 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle UKOME'nin yapısında değişiklik yapılmıştı. Daha önce UKOME'de 11’i İBB, 10’u hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Şu anda ise UKOME’nin 27 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin 11’i İBB’den 16’sı ise hükümet tarafından belirleniyor.