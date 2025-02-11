Son Dakika... Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:40

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:15

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Abdullah Zeydan, duruşmaya katılmadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza verildi.

"VAN HALKININ İRADESİNE ÇÖKMÜŞLERDİR"

Söz konusu kararı Mezopotamya Ajansı'na (MA) değerlendiren Zeydan, şunları söyledi:

"31 Mart’ta demokratik yollarla Van halkıyla baş edemeyenler, yargı kumpaslarıyla, yargı tuzaklarıyla bir kez daha Van halkının iradesine çökmüşlerdir. Bizim şahsımızda bu karar yok hükmündendir ve siyasidir. Askerlerin ifadeleri ve bilirkişi raporu lehimize olduğu halde karar siyasi talimatla verilmiştir. Bu karar, 1 milyon 200 bin Vanlı’nın iradesine çökme girişimidir. Bunun karşısında demokrasi, adaleti halkın iradesini sonuna kadar koruyacağız.”