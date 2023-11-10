Son dakika... Yargı krizinin yankıları sürerken, Erdoğan 'Anayasa yetersiz' açıklamasında bulundu!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 10.11.2023 - 11:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'daki Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal’in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele ruhuyla sürdürüyoruz.

Türkiye, dün 'Gardırop Atatürkçüleri', bugün de 'sosyal medya Atatürkçüleri' olarak ifade edebileceğimiz kesimden çok çekmiştir.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI!

Ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla, nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar.

İsrail, Gazze'de insanlık suçu işliyor.

Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara, mazlum kadınlara kadar on binlerce insanın yitip giden canlarının hesabı elbette sorulacak.

Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle, Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz. Vatanlarını, canlarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta, tüm Filistin halkının can, mal güvenliği sağlanana kadar hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz.

YARGI KRİZİ AÇIKLAMASI!

Yargı tartışmasında taraf değil hakemiz. Yargı kurumlarının kararları da tartışılabilir.

Türkiye'de, yüksek mahkemeler dahil hiçbir organ, hiçbir kurum layüsel değildir, eleştirilemez değildir. Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır."

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