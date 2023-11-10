Barolar Birliği ve Ankara Barosu çağrı yapmıştı: Avukatlar 'hukuk darbesine' karşı Yargıtay'a doğru yürüyüşe geçti

Yargıtay 3. Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında açtığı davanın ardından Barolar Birliği ve Ankara Barosu çağrı yaptı. Avukatlar 'hukuk skandalına' karşı Yargıtay'a doğru yürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:38
Barolar Birliği ve Ankara Barosu çağrı yapmıştı: Avukatlar 'hukuk darbesine' karşı Yargıtay'a doğru yürüyüşe geçti
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Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi hakkında verdiği karar, Türkiye'nin ana tartışma konularından biri haline geldi. Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın 18 yıllık cezası için hak ihlali kararı veren AYM'yi hedef alan Yargıtay, AYM üyeleri için suç duyurusunda bulundu.

MHP'li olduğu bilinen Yargıtay 3. Dairesi üyelerine tepkiler yağarken, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği'nden Yargıtay'a yürüyüş çağrısı geldi.

Atatürk'ün ölümü nedeniyle Ankara Sıhhiye Adliyesi'nde anma yapan avukatlar ardından yürüyüşe geçti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Barosu, tüm avukatlara, "Türkiye Barolar Birliğinin çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından 'Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne katılmak üzere gelen meslektaşlarımızla buluşmak için 9.30 da Ankara Adliyesi önünden yürümeye başlıyoruz" çağrısında bulunmuştu. 


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