Son dakika... Yenidoğan soruşturmasında ikinci dalga: 14 kişi daha gözaltına alındı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:39

Güncelleme: 04.12.2024 - 13:12

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında bugün düzenlenen eşzamanlı operasyonda; aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNLÜK 8 BİN TL İÇİN...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; SGK Başkanlığınca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri iddia edildi.

Bahse konu olan yoğun bakım ünitelerinde 7/24 doktor bulundurulması zorunluyken, masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde doktor bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği ancak bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorların başka yerde oldukları da öne sürüldü.

Bahse konu yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan bebeklerin durumu kötüleştiğinde görevli doktorların hastaneye gitmedikleri ve bunun bahse konu bebeklerin ölümü ile sonuçlandığı da soruşturmada yer alan iddialar arasında.

EPİKRİZ RAPORLARINI GERÇEĞE AYKIRI DÜZENLEMİŞLER

Savcılık tarafından yapılan tespitlerde; yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları belirtildi.

Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan bebeklerin günlük epikriz raporlarının gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, çoğu zaman doktor tarafından düzenlenmesi gereken raporların hemşireler ya da hasta bakım elemanları tarafından doldurulduğu kaydedildi.

14 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Aslı Alemdağ, Gözde Polat, Hilal Vatansever, Hilda Keykubad, İbrahim Otay, Meryem Küçükoğlu, Nigar Kubilay, Remzi Karaca, Seher Çohadar, Senanur Ünlü, Zeki Ötünç, Müberra Kaya, Sinem Aktaş ile Benar Mansuroğlu gözaltına alındı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ, FİRAR ETTİ!

Aynı zamanda devam eden Yenidoğan Davası'nın tutuksuz sanığı olan ve dün açıklanan ara mütalaada savcının tutuklanmasını talep ettiği hemşire Serenay Şenkalaycı'nın firar ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve dün görülen duruşmada savcının, Kaya bebeğin ölümüne ilişkin hakkında suç duyursunda bulunulmasını talep ettiği kadın doğum doktoru Songül Kaloğlu'nun ise İngiltere'de olduğu öğrenildi.