Son Dakika... YSK seçim takviminin başlangıç tarihini açıkladı: 18 Mart
Son dakika haberi... YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde seçim takviminin başlangıcı olarak 18 Mart 2023'ün belirlendiğini duyurdu.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde seçim tarihinin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 belirlendiğini açıkladı.
Yener ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
SEÇİME KATILACAK PARTİLER
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanmıştı. YSK'nin yayımlanan kararında, 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun' ile 2820 sayılı 'Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinden en az 6 ay öncesi itibarıyla teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 36 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.
36 PARTİ LİSTEDE YER ALDI
Seçime girme yeterliliğine sahip partilerin listesi şu şekilde:
1- Adalet ve Birlik Partisi
2- Adalet Partisi
3- Adalet ve Kalkınma Partisi
4- Anavatan Partisi
5- Bağımsız Türkiye Partisi
6- Büyük Birlik Partisi
7- Büyük Türkiye Partisi
8- Cumhuriyet Halk Partisi
9- Demokrasi ve Atılım Partisi
10- Demokratik Sol Parti
11- Demokrat Parti
12- Emek Partisi
13- Gelecek Partisi
14- Genç Parti
15- Güç Birliği Partisi
16- Hak ve Özgürlükler Partisi
17- Halkın Kurtuluş Partisi
18- Halkların Demokratik Partisi
19- Hür Dava Partisi
20- İyi Parti
21- Memleket Partisi
22- Millet Partisi
23- Milliyetçi Hareket Partisi
24- Milli Yol Partisi
25- Saadet Partisi
26- Sol Parti
27- Türkiye Değişim Partisi
28- Türkiye İşçi Partisi
29- Türkiye Komünist Hareketi
30- Türkiye Komünist Partisi
31- Vatan Partisi
32- Yeniden Refah Partisi
33- Yenilik Partisi
34- Yeni Türkiye Partisi
35- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
36- Zafer Partisi
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