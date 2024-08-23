Son depremler! 23 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 23 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
23 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2024.08.23 09:03:53 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.23 09:01:14 -.- 2.3 -.- SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN)
2024.08.23 08:27:51 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.23 07:10:05 -.- 1.4 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.23 07:07:44 -.- 1.5 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.23 07:01:24 -.- 1.0 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA)
2024.08.23 06:39:39 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2024.08.23 06:22:17 -.- 2.0 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
2024.08.23 05:23:50 -.- 1.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.23 05:19:51-.- 1.9 -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.08.23 04:47:13 -.- 1.6 -.- CEVIZYATAGI-GUROYMAK (BITLIS)
2024.08.23 03:39:57 -.- 1.7 -.- ABALI-GEVAS (VAN)
2024.08.23 03:31:00 -.- 1.4 -.- CIPIL-KANGAL (SIVAS)
2024.08.23 03:16:23 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
En Çok Okunan Haberler
-
- Fiyat farkı 4 ayın zirvesini gördü
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Boğaz'daki izinsiz inşaata soruşturma
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?