Son depremler! Deprem mi oldu? 18 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:11
Son depremler! Deprem mi oldu? 18 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 18 Temmuz'da meydana gelen depremler...

2024.07.18 07:33:28  38.5418   26.8188        6.7      -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                      

2024.07.18 07:33:15  38.2073   38.6498        5.0      -.-  2.3  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

2024.07.18 07:30:43  38.5205   26.7678        3.1      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2024.07.18 07:20:05  39.9578   39.0738        9.3      -.-  1.9  -.-   GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)                       

2024.07.18 07:12:04  38.6867   26.6215       10.1      -.-  2.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                      

2024.07.18 06:49:42  36.1222   27.6237       20.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2024.07.18 06:29:11  37.9932   38.8857       11.1      -.-  1.3  -.-   CIFTHISAR-GERGER (ADIYAMAN)                      

2024.07.18 06:19:37  40.1785   23.9363        9.1      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.07.18 05:49:21  38.4395   39.4368       10.1      -.-  1.7  -.-   AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.07.18 05:44:34  38.9672   26.0420        5.1      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

2024.07.18 05:36:17  38.1737   38.6897        5.0      -.-  1.9  -.-   KORME-PUTURGE (MALATYA)                          

2024.07.18 05:35:14  38.3778   38.1612       29.0      -.-  1.4  -.-   OZAL-(MALATYA)                                   

2024.07.18 04:52:33  38.3098   38.3728       18.9      -.-  1.2  -.-   CAMURLU-(MALATYA)                              

2024.07.18 03:53:21  41.2120   39.8095       15.1      -.-  2.0  -.-   TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)                     

2024.07.18 03:41:55  38.4378   37.4203        5.5      -.-  0.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

2024.07.18 02:43:58  37.9538   36.7140        5.4      -.-  2.0  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                          

2024.07.18 02:04:06  38.1205   37.3462       20.4      -.-  1.3  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.07.18 01:48:11  37.3447   36.5917        4.9      -.-  1.2  -.-   YENIFARSAK-DUZICI (OSMANIYE)                  

2024.07.18 01:43:04  37.9267   28.8377        8.7      -.-  1.0  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                  

2024.07.18 01:38:33  38.9527   41.0775        8.3      -.-  1.8  -.-   SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL)                      

2024.07.18 00:49:59  37.4123   37.1228        5.2      -.-  1.7  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2024.07.18 00:02:46  40.7725   42.3147        5.0      -.-  1.7  -.-   YAYMESE-SENKAYA (ERZURUM)


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