Son depremler! Deprem mi oldu? 18 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:11

Güncelleme: 18.07.2024 - 09:11

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 18 Temmuz'da meydana gelen depremler...

2024.07.18 07:33:28 38.5418 26.8188 6.7 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.07.18 07:33:15 38.2073 38.6498 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2024.07.18 07:30:43 38.5205 26.7678 3.1 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.07.18 07:20:05 39.9578 39.0738 9.3 -.- 1.9 -.- GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)

2024.07.18 07:12:04 38.6867 26.6215 10.1 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.07.18 06:49:42 36.1222 27.6237 20.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2024.07.18 06:29:11 37.9932 38.8857 11.1 -.- 1.3 -.- CIFTHISAR-GERGER (ADIYAMAN)

2024.07.18 06:19:37 40.1785 23.9363 9.1 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

2024.07.18 05:49:21 38.4395 39.4368 10.1 -.- 1.7 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG)

2024.07.18 05:44:34 38.9672 26.0420 5.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.07.18 05:36:17 38.1737 38.6897 5.0 -.- 1.9 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA)

2024.07.18 05:35:14 38.3778 38.1612 29.0 -.- 1.4 -.- OZAL-(MALATYA)

2024.07.18 04:52:33 38.3098 38.3728 18.9 -.- 1.2 -.- CAMURLU-(MALATYA)

2024.07.18 03:53:21 41.2120 39.8095 15.1 -.- 2.0 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)

2024.07.18 03:41:55 38.4378 37.4203 5.5 -.- 0.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.07.18 02:43:58 37.9538 36.7140 5.4 -.- 2.0 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2024.07.18 02:04:06 38.1205 37.3462 20.4 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.18 01:48:11 37.3447 36.5917 4.9 -.- 1.2 -.- YENIFARSAK-DUZICI (OSMANIYE)

2024.07.18 01:43:04 37.9267 28.8377 8.7 -.- 1.0 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)

2024.07.18 01:38:33 38.9527 41.0775 8.3 -.- 1.8 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL)

2024.07.18 00:49:59 37.4123 37.1228 5.2 -.- 1.7 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.07.18 00:02:46 40.7725 42.3147 5.0 -.- 1.7 -.- YAYMESE-SENKAYA (ERZURUM)