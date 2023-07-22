Son depremler! Deprem mi oldu? 22 Temmuz 2223 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Temmuz 2223 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 22 Temmuz 2223 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 22 Temmuz'da meydana gelen depremler...
22 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:50:45 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:43:38 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
07:42:29 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
07:26:47 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:18:22 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:15:16 -.- 1.5 -.- AKYAZI (SAKARYA)
07:11:43 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:11:35 -.- 2.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
07:08:39 -.- 1.5 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:56:32 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:43:45 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
06:41:11 -.- 2.6 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
06:40:14 -.- 1.9 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
06:19:59 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
06:07:05 -.- 2.0 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
06:05:10 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:01:13 -.- 2.3 -.- SIVRICE (ELAZIG)
05:59:40 -.- 1.1 -.- OZLUCE-(MUGLA)
05:47:56 -.- 2.1 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
05:43:32 -.- 3.7 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
05:15:41 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN
05:12:12 -.- 0.9 -.- AKYAZI (SAKARYA)
05:09:43 -.- 1.9 -.- AKYAZI (SAKARYA)
05:02:51 -.- 0.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
04:49:48 -.- 2.9 -.- KAVALCIK-KARAKOCAN (ELAZIG)
04:26:23 -.- 2.2 -.- DURULDU-(MALATYA)
04:11:17 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:04:54 -.- 0.6 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)
04:02:36 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:00:29 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:55:05 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
03:48:45 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
03:44:50 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN
03:42:49 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
03:38:33 -.- 1.5 -.- ALEMBEY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:11:00 -.- 1.6 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
03:08:22 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
02:27:02 -.- 1.3 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:25:03 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:08:19 -.- 1.3 -.- TANISIK-(MALATYA)
02:03:18 -.- 3.8 -.- ULUKOY-(MALATYA)
01:49:41 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:42:17 -.- 1.2 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
01:38:30 -.- 1.6 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)
01:37:02 -.- 1.7 -.- PELITLI-(MALATYA)
01:23:02 -.- 1.7 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
01:05:29 -.- 1.3 -.- KAVALCIK-REYHANLI (HATAY)
00:50:36 -.- 2.3 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
00:47:55 -.- 1.5 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
00:40:23 -.- 2.5 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
00:38:37 -.- 1.6 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
00:37:28 -.- 2.3 -.- DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR)
00:31:23 -.- 2.3 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
00:24:15 -.- 2.1 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
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