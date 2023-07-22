AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 05.43 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 13.12 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-07-22
Saat:05:43:33 TSİ
Enlem:38.316 N
Boylam:38.15 E
Derinlik:13.12 km
Detay:https://t.co/QH7R8G68TW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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