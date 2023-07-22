AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 07:22
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 05.43 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.12 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.


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