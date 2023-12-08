Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:46
Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Aralık'da meydana gelen depremler... 

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.24’de merkez üssü Elazığ’ın Arıcak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.


8 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.08 09:42:53  38.0582   37.5372       11.6      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2023.12.08 09:39:40  35.1305   33.7158        8.9      -.-  1.9  -.-   KIBRIS-TUZLA                                      

2023.12.08 09:34:01  38.6235   37.5797        5.0      -.-  1.4  -.-   GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)                         

2023.12.08 09:09:33  38.7807   37.5482        9.3      -.-  1.3  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              

2023.12.08 09:07:29  40.3762   28.9512        5.0      -.-  1.7  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          

2023.12.08 09:07:20  38.4222   37.5928       11.9      -.-  1.8  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

2023.12.08 08:58:19  38.5500   40.2227       19.2      -.-  1.7  -.-   GORUNDU-ARICAK (ELAZIG)                           

2023.12.08 08:18:20  38.6350   39.5178        9.9      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENONU-(ELAZIG)                              

2023.12.08 08:09:10  36.3707   36.2953        6.0      -.-  1.7  -.-   GULOVA-KUMLU (HATAY)                              

2023.12.08 07:31:21  40.4195   28.8598       10.3      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2023.12.08 07:20:22  38.5528   40.3955        4.4      -.-  2.6  -.-   KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)                        

2023.12.08 07:08:01  35.7408   27.7457        9.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.08 07:04:04  37.8227   36.6385        6.1      -.-  1.6  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          

2023.12.08 06:17:31  38.7357   37.4885       16.9      -.-  1.4  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                        

2023.12.08 06:05:24  34.4212   24.7940        2.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2023.12.08 06:03:02  37.4137   43.0013        3.6      -.-  1.8  -.-   GULYAZI-ULUDERE (SIRNAK)                          

2023.12.08 05:33:48  38.2178   37.2638       18.5      -.-  1.2  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.12.08 05:26:47  40.0550   23.6898        7.8      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        

2023.12.08 04:14:43  35.1798   32.4692       13.1      -.-  1.6  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 

2023.12.08 04:14:21  38.4313   37.6232       11.6      -.-  1.7  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

2023.12.08 04:03:51  38.4387   37.6548        5.4      -.-  1.3  -.-   KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)                       

2023.12.08 03:57:57  38.3542   37.6642        5.0      -.-  1.8  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          

2023.12.08 03:31:33  38.0868   37.5828        7.1      -.-  1.5  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2023.12.08 02:52:12  39.0212   25.8705        6.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2023.12.08 02:42:13  35.1217   27.9113       81.1      -.-  3.4  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.08 02:11:39  38.3937   37.4900        3.3      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2023.12.08 02:06:08  38.2572   38.7067        5.0      -.-  1.5  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          

2023.12.08 02:04:04  35.6430   26.5912        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

2023.12.08 01:59:52  38.3057   38.2703        2.8      -.-  1.4  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    

2023.12.08 01:57:41  37.8603   36.3173        7.6      -.-  1.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.12.08 01:34:11  40.4238   28.8513        9.9      -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2023.12.08 01:27:29  36.3557   29.0852       11.7      -.-  1.6  -.-   BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)                          

2023.12.08 01:19:01  38.4502   37.6733       14.1      -.-  1.1  -.-   KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)                       

2023.12.08 01:06:51  36.2790   36.0903        6.9      -.-  1.5  -.-   KARLISU-(HATAY)                                   

2023.12.08 01:02:07  38.5053   40.2715       14.9      -.-  1.8  -.-   CAYBASI-GENC (BINGOL)                             

2023.12.08 00:56:20  38.4860   39.2572        4.7      -.-  1.7  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        

2023.12.08 00:46:56  40.3582   44.0847        1.4      -.-  1.5  -.-   ERMENISTAN                                        

2023.12.08 00:38:47  38.5825   26.7723        7.8      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2023.12.08 00:16:25  38.9953   39.9142        4.6      -.-  2.6  -.-   UCBUDAK-KARAKOCAN (ELAZIG)                        

2023.12.08 00:00:15  38.2518   37.7888       11.3      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)       


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