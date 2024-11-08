Son depremler! Deprem mi oldu? 8 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Kasım 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...
8 KASIM 2024 SON DEPREMLER
2024.11.08 08:51:35 -.- 1.9 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2024.11.08 08:27:17 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.11.08 08:26:14 -.- 1.5 -.- KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.08 07:33:27 -.- 1.9 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.08 07:16:22 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2024.11.08 07:02:49 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.08 06:31:07 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
2024.11.08 06:29:26 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.08 06:20:19 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.08 05:25:20 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.08 05:19:04 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.11.08 05:14:25 -.- 2.1 -.- AKPINAR-(SIVAS)
2024.11.08 04:13:05 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.11.08 03:52:11 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.11.08 03:21:53 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2024.11.08 03:08:10 -.- 1.5 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
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