Son seçimde 30'u aşkın parti yer almıştı: Seçmene, 'Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' diye soruldu

Yayınlanma: 24.08.2024 - 18:24

Güncelleme: 24.08.2024 - 18:24

ASAL Araştırma, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" başlıklı yeni anketini paylaştı.

Anket, 26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

YÜZDE 38.2'Sİ YENİ PARTİYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Ankette sorulan, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" sorusuna yurttaşların yüzde 38.2'si yeni bir partiye ihtiyaç olduğu görüşünü paylaştı.

Ankette çoğunluk ise yüzde 61.8 ile yeni bir partiye ihtiyaç olmadığı görüşünde yer aldı.

ASAL Araştırma anketi X hesabından paylaştı:

"Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?

Var:%38.2

Yok:%61.8

Temmuz 2024

2.000"

Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?



??Var:%38.2

??Yok:%61.8



??Temmuz 2024 ??2.000 pic.twitter.com/SAQVCvmn2z — Asal Araştırma (@AsalArastirma) August 23, 2024

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2024 Araştırması: Türkiye Genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin kişiyle yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içerisinde +/- 1,95 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.