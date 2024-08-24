Son seçimde 30'u aşkın parti yer almıştı: Seçmene, 'Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' diye soruldu

ASAL Araştırma, 26 ilde yurttaşa "Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 61.8'i yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olmadığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 18:24
Son seçimde 30'u aşkın parti yer almıştı: Seçmene, 'Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' diye soruldu
Abone Ol google-news

ASAL Araştırma, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" başlıklı yeni anketini paylaştı.

Anket, 26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

YÜZDE 38.2'Sİ YENİ PARTİYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Ankette sorulan, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" sorusuna yurttaşların yüzde 38.2'si yeni bir partiye ihtiyaç olduğu görüşünü paylaştı.

Ankette çoğunluk ise yüzde 61.8 ile yeni bir partiye ihtiyaç olmadığı görüşünde yer aldı.

ASAL Araştırma anketi X hesabından paylaştı:

"Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?

Var:%38.2

Yok:%61.8

Temmuz 2024

2.000"

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2024 Araştırması: Türkiye Genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin kişiyle yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içerisinde +/- 1,95 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.


Asal araştırma haberleri ANKET haberleri siyasi parti haberleri

İlgili Haberler

İsrail'de Netanyahu anketi: 4 kişiden 3'ü 'olumsuz' görüş bildirdi

İsrail'de Netanyahu anketi: 4 kişiden 3'ü 'olumsuz' görüş bildirdi
Gazze'ye saldırılar devam ederken: Anket yapıldı, İsrailliler ne düşünüyor?

Gazze'ye saldırılar devam ederken: Anket yapıldı, İsrailliler ne düşünüyor?
AKP'nin masasındaki 'paylaşılmayan' anket sızdı... Erdoğan'a kötü haber: Giden seçmen geri gelmiyor

AKP'nin masasındaki 'paylaşılmayan' anket sızdı... Erdoğan'a kötü haber: Giden seçmen geri gelmiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler