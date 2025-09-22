MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa etiğini açıkladı. Peki, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci kimdir? Mustafa Erkut Ekinci neden istifa etti?

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KİMDİR?

ustafa Erkut Ekinci, 22 Haziran 1981 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sorgun'da tamamladı. 2004 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, 23 Mayıs 2005 tarihinde Sorgun'da Ekinci Mühendislik Firması'nı kurarak profesyonel çalışma hayatına başladı. 13 yıldır serbest inşaat mühendisi olarak faaliyet göstermektedir.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ ÖZEL HAYATI

İyi derecede İngilizce bilen Ekinci, evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ekinci istifa gerekçesini, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" sözleri ile duyurdu.