Soru kitapçığında 'Atatürk' sansürü: Yayınevi açıklama yaptı

Çap Yayınları'na ait matematik dersi soru bankasında Türk lirasından Atatürk'ün sansürlendiği görüldü. Atatürk yerine Türk lirasının sembolü koyuldu.

Kamuoyunda görüntüler kısa sürede tepkilere neden olurken yayınevinden de açıklama geldi.

"TÜM BASKILARDA DÜZELTİLDİ"

Çap Yayınları'ndan yapılan açıklamada, fotoğrafın uluslararası bir görsel sitesinden temin edildiği durumun bilinçli olmadığı aktarıldı.

Çap Yayınları’nın açıklamasında, "Görselde yer alan banknot çizimleri, tarafımıza ait özgün tasarımlar değil, uluslararası bir görsel sitesinden (Shutterstock) temin edilmiştir. Bu durum kesinlikle bilinçli ya da kasıtlı değildir. Soruda kullanılan temsili görsel, sonraki tüm baskılarda değiştirilmiş ve düzeltilmiştir. Çap Yayınları için Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan saygı tartışmasızdır. Tüm çalışmalarımızda bu hassasiyet gözetilmektedir" denildi.