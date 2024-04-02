"Sorunlarını çok iyi tespit ettik"

Uşak'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Özkan Yalım "Uşak’taki seçimleri tarihi bir farkla kazanacağımızı bildiriyordum. Peki bu nasıl oldu; önce azimle ve de istekle, ekibimiz ile birlikte ciddi anlamda çalıştık. Yani Uşak’ın ciddi anlamda sorunları vardı biz bu sorunları çok iyi tespit ettik ve bu sorunları çok iyi anlattık" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:51
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Uşak'ın yeni Belediye Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Özkan Yalım oldu. Üç dönem CHP Uşak Milletvekilliği yapan Özkan Yalım yüzde 40,89, AKP Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın yüzde 24,31 oy aldı. Seçim sonuçlarının ardından Yalım, vatandaşlarla birlikte sonuçları kutladı. 

Tüm yurttaşlara teşekkür eden Özkan Yalım, “Biliyorsunuz ki bu tarihi farkı ben 2-3 aydır söylüyordum. Yani özellikle çalışmalarımız esnasında Uşak’taki seçimleri tarihi bir farkla kazanacağımızı bildiriyordum. Peki bu nasıl oldu; önce azimle ve de istekle, ekibimiz ile birlikte ciddi anlamda çalıştık. Yani Uşak’ın ciddi anlamda sorunları vardı biz bu sorunları çok iyi tespit ettik ve bu sorunları çok iyi anlattık. Ben üç dönem milletvekili olduğum için Uşak’ın bütün sorunlarına hakimdim. Bu sebepten dolayı bu sorunları dile getirip sorunların çözümüyle alakalı projelerimizi anlattık. Vatandaşımız da bize gereken desteği verdi bundan dolayı da tarihi bir fark ortaya çıktı ama en önemli sebep çalışmak ve vatandaşımıza dokunmak. Bu çalışmalarımızın karşılığını vatandaşımızın bize verdiğini ispatlamış olduk" diye konuştu.


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