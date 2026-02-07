Sosyal medya devi Reddit İstanbul’da şirket kurdu

Popüler sosyal medya platformu Reddit, Türkiye’deki varlığını resmileştirmek adına önemli bir adım atarak İstanbul merkezli şirketini kurdu. Ticaret sicil kayıtlarına göre platform, “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” ismiyle faaliyetlerine başladı. Ancak bu hamle, platformun Türkiye’deki sosyal medya yasasına tam uyum sağlayıp sağlamadığı sorularını da beraberinde getirdi.

REKLAM VE PAZARLAMA ODAKLI YAPILANMA



50 bin TL başlangıç sermayesi ile hayata geçirilen şirketin doğrudan kurucu ortağı ABD merkezli Reddit, Inc. oldu. Şirketin yönetim koltuğuna ise Reddit’in küresel hukuk şefi Benjamin Seong Lee getirildi. İstanbul merkezli bu yeni oluşumun ana faaliyet alanları arasında şunlar yer alıyor:

İnternet ve çevrimiçi reklamcılık hizmetleri.

Satış, pazarlama ve stratejik danışmanlık.

Mobil uygulama ve platform geliştirme desteği.

Küresel operasyonlar için finansal ve idari danışmanlık.

YASAL TEMSİLCİLİK ŞARTLARINI KARŞILIYOR MU?



İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından paylaşılan verilere göre, kurulan bu limited şirket "temsilcilik" yükümlülüğü açısından soru işaretleri barındırıyor. Türkiye’deki 5651 sayılı kanun uyarınca sosyal medya ağlarının tam yetkili ve idari/adli makamlara karşı sorumlu bir temsilci ataması gerekiyor.

İddialara göre, kurulan bu şirket yasadaki tam yetkili temsilcilik şartlarından ziyade, daha çok ticari bir irtibat ofisi niteliği taşıyor. Şirketin mevcut sermaye yapısı ve yönetim şeklinin, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından talep edilen yasal muhataplık kriterlerini karşılayıp karşılamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

REKLAM YASAĞI VE BANT DARALTMA RİSKİ



Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde temsilci atamayan sosyal medya platformlarına kademeli olarak para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi yaptırımlar uygulamıştı. Reddit’in bu hamlesi, olası yaptırımlardan kaçınma girişimi olarak değerlendirilse de hukukçular, "tüzel kişi" atamasının yasal boşlukları doldurmakta yetersiz kalabileceği uyarısında bulunuyor.