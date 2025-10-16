Sosyal medya fenomeni Basel’e hapis cezası

"Basel" adıyla tanınan Bekir Aslan'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede hazır bulunan müdafi avukatlar, bir önceki duruşmada yaptıkları savunmayı tekrar etti.

Aslan, X üzerinden yaptığı 3 paylaşım nedeniyle 11 Nisan’da tutuklanmıştı. Basel, 77 gün sonra, 26 Haziran'da ilk kez hâkim karşısına çıktığı duruşmada tahliye edilmişti. Mahkeme, Aslan hakkında bugün görülen duruşmada hükmünü açıkladı.

Mahkeme, Bekir Aslan’ın “terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Aslan hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Aslan hakkında hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verilmişti:

“9 Nisan tarihinde X isimli platformundan DEV-GENÇ yazılı pankart ve bu pankartın üzerinde ‘haklıyız kazanacağız, haklıyız!’ şeklindeki fotoğrafı alıntı yaparak üzerinde ‘halk savaşı veriyoruz emperyalizme karşı’ şeklindeki yorumu tekrar yayınladığı,

10 Nisan 2025 tarihinde X isimli platformundan, ‘Öyküm, Tolga, Tutku, Boran TUTUKLU ÜNİVERSİTELİLER SERBEST BIRAKILSIN! özgür üniversite hareketi’ şeklindeki pankartın bulunduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ‘DEV-GENZ pankartının sahipleri Şişli'de de tutuklu sıra arkadaşlarının da sesi olmaya devam etti’ şeklinde yorum yazdığı,

10 Nisan 2025 tarihinde X isimli platformundan ‘Boran ve Öykümle aynı gece alınmıştık. 19 mart sonrası ilk şafak operasyonu yapılan ekiptik. Bizi 10-12 kişilik gruplara bölmüşlerdi duruşma için. Bizim 10 kişilik grupta tek tutuklu arkadaşımız Boran oldu. Umarım bir an önce çıkacak dev gen-z pankartı onun ellerinde yükselecek’ şeklinde yorum yazdığı,

Şüphelinin kollukta alınan ifadesinde özetle; ''Ben bir asker çocuğu olarak terör örgütü propagandası veya şiddet çağrısı içinde bulunmam mümkün değildir. Benim amacım barışçıl yollarla kendi eleştirilerimi dile getirmektir. Üstüme atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum ve yaptıklarımın herhangi bir suç teşkil ettiğini düşünmüyorum" şeklinde beyanda bulunduğu,

Dosya içeriğinde yapılan değerlendirmede; şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası oluşturacak tarzda yayın, görüntü ve yazıları paylaşması, yapmış olduğu paylaşım içerikleriyle DHKP-C silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösterir, örgüt mensuplarını destekler nitelikte olduğunun görülmesi nazara alındığında şüphelinin üzerine atılı terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği anlaşılmakla; Şüphelinin Mahkemenizce yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA…”