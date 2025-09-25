Sosyal medya fenomenleri Öz çifti hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Dosyaya giren MASAK raporunda “örgüt” tespit edilmezken, çiftin şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yaptığı ve bu yolla kamuya 10 milyon lira zarar verildiği belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, savcılık, şüpheliler Özlem Öz, Tayyar Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında 3 suçtan takipsizlik kararı verirken, “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Fenomen çift 19 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak.

MASAK RAPORU: “ÖRGÜT YOK, SAHTE SATIŞ YOK”

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, sanıklar ve şirketleri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları” yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Raporda ayrıca şirketin kozmetik ürün satışlarının büyük kısmının e-ticaret yoluyla yapıldığı, sahte işlem ya da yasa dışı bahis ve kripto bağlantılı bir faaliyetin tespit edilmediği ifade edildi.

3 SUÇTAN TAKİPSİZLİK

Bu bulgular doğrultusunda savcılık, Öz çifti ve Karaorhanlı hakkında “resmî belgede sahtecilik”, “suç örgütüne üye olma” ve “kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçlarından takipsizlik kararı verdi.

10 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Ancak yapılan vergi incelemesinde, çiftin ortağı olduğu Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı, bu yolla kamuya 10 milyon lira zarar verildiği tespit edildi. Söz konusu zararın 51 milyon lira ceza ile birlikte yansıtıldığı belirtildi.

Savcılık, vergi kaçakçılığı yoluyla elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirmesinde bulunarak “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçundan Özlem Öz, Tayyar Öz ve İbrahim Karaorhanlı’nın cezalandırılmasını talep etti.