Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sosyal medya üzerinden 'büyü' dolandırıcılığı... Tehdit edip, şantaj yapmışlar!

Sosyal medya üzerinden 'büyü' dolandırıcılığı... Tehdit edip, şantaj yapmışlar!

7.11.2025 15:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sosyal medya üzerinden 'büyü' dolandırıcılığı... Tehdit edip, şantaj yapmışlar!

Ankara'da sosyal medya üzerinden yaptıkları büyü ile insanları birbirlerine bağlayacaklarını ve aile huzuru sağlayacaklarını öne sürüp, vatandaşları dolandıran 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan büyü yaptıklarını öne süren dolandırıcılara ulaşan kişilerin, 'Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin', 'Kaynanam eşimle aramızı bozuyor onu bizden uzaklaştırın' ve 'Psikolojik sıkıntılarımdan arınmak istiyorum' gibi taleplerde bulunduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin para karşılığında, sözde 'bağlama' ve 'arınma' büyüsü yaparak mağdurların isteklerini yerine getirmeyi vadettiği tespit edildi.

TEHDİT VE ŞANTAJLA PARA ALMIŞLAR!

Başkalarının banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin, büyünün tutması için mağdurlardan sürekli para isteği, ayrıca ele geçirdikleri video ve fotoğrafları yakınlarına göndereceklerini söyleyerek, tehdit ve şantajlarla para almaya devam ettiği saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla A.Ö., A.A. ve U.U.Y. adlı şüpheliler İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi.

Image

İlgili Konular: #Ankara #sosyal medya #dolandırıcılık #büyü

İlgili Haberler

Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 521 milyon lira işlem hacmi!
Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 521 milyon lira işlem hacmi! Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sahte sosyal medya hesapları kullanarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke geneli 216 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi tespit edildi.
Adana'da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Adana'da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi Adana'da polis ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp hazineye ait arazileri ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu düzenleyerek satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Yaklaşık 80 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı.
Tatil vaadiyle 13 milyon liralık dolandırıcılık: 5 şüpheli tutuklandı
Tatil vaadiyle 13 milyon liralık dolandırıcılık: 5 şüpheli tutuklandı İnternet üzerinden tatili paketi sattığını öne sürerek 99 kişiden yaklaşık 13 milyon lira aldığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.