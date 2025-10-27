Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 521 milyon lira işlem hacmi!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda sahte sosyal medya hesapları kullanarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke geneli 216 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Diyarbakır merkezli Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

521 MİLYON 334 BİN 200 LİRA İŞLEM HACMİ

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.