Sosyal medyada gündem olmuştu: Kızılay tabelasına balık asıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan Kızılay yön tabelası sosyal medyada viral oldu.
Gençlerin asılarak fotoğraf çekindiği tabela kısa sürede bir akım haline dönüştü. Kızılay Tabelası akımına Ankara'da balık restoranı işleten kardeşler de katıldı.
1 BUÇUK METRE UZUNLUĞUNDA
Başkentte uzun süredir balıkçılık yaptıklarını ifade eden iki kardeş, yanlarında getirdikleri 1 metre 30 santimlik Akya balığını Kızılay tabelasına asarak akıma katıldı.
Akya balığını tabela üzerine asarak poz veren balıkçı kardeşler, ‘Akıma son noktayı koyuyoruz' açıklamasında bulundu.