Sosyal medyada sahte ilanlarla milyonluk vurgun!

10.10.2025 09:17:00
DHA
Bakan Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 5 il merkezli toplam 15 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yapılan çalışmada, hesaplarında 38 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin 16'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta yakalanan şüphelilerin; internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'sahte kiralık ev ve araç satış' ilanı vererek yurttaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

