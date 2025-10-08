Yerlikaya duyurdu: 41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon, 271 gözaltı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 09:30:00
AA
Bakan Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında, 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 41 ilin İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, "yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak yurttaşları dolandırdıkları", "sahte altın sattıkları", "kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları" ve "sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak yurttaşları dolandırdıkları"nın tespit edildiğini belirterek, şüpheliler hakkında cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını aktardı.

Bu kapsamda, 971 yurttaşı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde son bir aydır düzenlenen operasyonlarda 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını, 49'una adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi olduğunun tespit edildiğinin altını çizdi.

Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

