Sosyal medyada tuhaf danslarıyla tepki çekmişlerdi: 4 vali acil olarak toplandı!

Marmaris'te bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine denetim başlatıldı.

Kaymakamlık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, belge eksiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli ihlaller tespit etti. Denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı, turizm bölgelerindeki benzer olayların önüne geçmek için olağanüstü bir koordinasyon toplantısı düzenledi.

VALİLER MUĞLA'DA BULUŞTU

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla’da toplandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, dört ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve turizm müdürleri de katıldı.

ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, sosyal medyada yayılan müstehcen dans görüntüleri ve turizm bölgelerindeki diğer sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda alınan kararların, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu tarafından yapılacak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

3 GÜN MEN EDİLDİ

Aydın Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüler sonucu işletmeyi 3 gün faaliyetten men etti. Valilik, turizmi olumsuz etkileyen hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini ve denetimlerin sürdüğünü duyurdu.