Soyer: Atamızın bıraktığı mirasa layık olmaya çalışıyoruz

23 Nisan 2022 Cumartesi, 15:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler coşkulu kutlamalara sahne oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı bayram için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kortej kentte şenlik havası estirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, binlerce çocuk ile kortej eşliğinde Gündoğdu Meydanı’ndan ve Kültürpark’a yürüdü. Kortej “Egemenliğin bağımsızlığın özgürlüğün bayramı kutlu olsun” yazılı pankartın arkasına sıralandı. Başkan Tunç Soyer evlerinin balkonlarına çıkarak kutlamalara alkışla katılan İzmirlilerle de selamlaştı. Korteje dans ve kukla gösterileri de eşlik etti.

Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra eşi Neptün Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, CHP’li yöneticiler, yurttaşlar ve çocuklar katıldı. Yürüyüşün son bulduğu Kültürpark'ta düzenlenen halk oyunları gösterisi ise büyük ilgi gördü.

“TAM BİR BAYRAM KUTLUYORUZ”

Gösterinin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Gerçekten bayram, festival, karnaval kıvamında çok keyifli bir kutlama. Çocuklarımızla beraber marşlar söyleyerek geldik. Herkes coşkulu ve heyecanlı. Çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz. Hakikaten Atamızın bize bıraktığı mirasa layık olmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız bizimle çocuklarımız bizimle, çok mutluyuz. Tam bir bayram kutluyoruz” dedi.

Başkan Soyer miniklere verdiği mesajda ise, “Atalarımızın yaptığı gibi biz çocuklarımıza aydınlık, güzel, mutlu, huzurlu yaşayacakları bir ülke emanet etmeye gayret edeceğiz. Onlardan da sonraki kuşaklara aynı şekilde güzel bir memleket bırakmalarını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.