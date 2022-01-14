Soyer Çiğli’yi geleceğe taşıyacağız

14 Ocak 2022 Cuma, 06:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’de siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek büyükşehir belediyesinin ilçede yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çiğli tramvayı, tarımsal faaliyetler, Gediz Deltası ve UNESCO süreci, Güzeltepe Kentsel Dönüşüm Projesi konularında sunum yapıldı. Başkan Soyer sunumların ardından katılımcılardan gelen talepleri ve önerileri değerlendirdi.

DÜNYA TANIYACAK

Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne alınması için yapılan resmi adaylık başvurusu süreciyle ilgili de bilgi veren Başkan Soyer, “Bu alan dünyanın her yerinden insanların ilgisini çekecek bir yer. Bunun gibi yerleri görmek için dünya para ödeyip dünya zahmete katlanıp turizm yapan acenteler var. Bu alanı dünyaya tanıtacak çalışmaları yapacağız. Böylece Çiğli, İzmir, Türkiye turizmden hak ettiği payı alacak” diye konuştu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise “Biz bugün burada Çiğli Kent Konseyi ve Çiğli Belediyesi olarak önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. iki buçuk yılı doldurduk. Çiğli’nin geleceğini değiştirmek için birçok çalışma yapıyoruz. Bu kente hakkını, hak ettiğini vermek istiyoruz” dedi.

Çiğli tramvayının önemine değinen Başkan Tunç Soyer, “Vagonlarımızı da aldık. İzmir’in yüzüncü yılında tramvay hattımızı bitireceğiz. Tramvay Çiğli’yi denizle, sahille buluşturacak” açıklamasını yaptı. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi, Ödemiş ve Bergama Entegre Katı Atık yönetim tesisleri ile çöpü hammadde olarak değerlendirdiklerini, elektrik ve gübre ürettiklerini belirten Başkan Soyer, “Ancak bunlar yetmez. Menderes ve Yarımada’da bu tesisleri hayata geçirmemiz lazım. Bu tesisleri yaptığımız anda Harmandalı’nın çöp meselesi bitmiş olacak. Karaburun’dan Harmandalı’ya çöp taşıyoruz. Bunun mazotu, işçisi her şeyi ağır bir maliyet. Bunun maliyetini aşağı çekmiş olacağız. Çiğli İzmir’in bütün yükünü tek başına taşımaktan kurtulmuş olacak. Doğal olarak vatandaşlarımız ilçelerinde çöp görmek istemiyorlar. Peki biz ne yapacağız? Biz bilimsel olarak en uygun yerlerin nereler olduğu çalışmalarını yaptık, bitirdik. Artık tereddüt yaşamıyoruz. Birilerini daha fazla ödüllendirmek, cezalandırmak gibi derdimiz olamaz. Bulduğumuz çözümler doğru çözümler. Ama sizlerin de desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Soyer, Güzeltepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Kentsel dönüşüm İzmir’de Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar sağlıklı gidiyor. Halktan, vatandaştan yana çözüm stratejisiyle gidiyor. Güzeltepe’yle ilgili bize ait 30 dönüm tapulu bir alanı kentsel dönüşüm alanı içine dahil ettik. Devrettik. Hiçbir şey beklemeden. Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir belediye bunu yapmaz. Çiğli Güzeltepe’de bu yıl içinde vatandaşlarımızla uzlaşmaları tamamlayarak kentsel dönüşüm projesinin yapımına başlamak istiyoruz.”