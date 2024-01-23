Soyer: Hak ettiği hizmeti İzmir'e getirdiğimiz için gururluyuz

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:02

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Yeşil Altyapı” vizyonunun parçası olan Yaşayan Parkların altıncısı Bornova’da açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğiyle açılan 60 bin metrekarelik Meriç Yaşayan Parkı, bölgede yaşayanlardan yoğun ilgi gördü. “İzmir seninle gurur duyuyor”, “İzmir Tunç'tur Tunç kalacak” sloganlarıyla karşılanan Başkan Tunç Soyer, parkın içinde yapılan futbol sahasında bunun yapılmasını talep eden Berat ile buluştu. Çocuklarla da bir araya gelen Başkan Soyer, burada ilk vuruşu yaptı. Bornova MTK-Moda Tekstil Konfeksiyoncular sitesinin yanında bulunan parkın açılışında özellikle çocuklar için birçok renkli etkinlik düzenlendi.

SOYER: İZMİR'E HAYIRLI UĞURLU OLSUN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bornova'nın kalbine açılan yemyeşil bir Yaşayan Park... 60 bin metrekarelik devasa bir alanda, kuraklığa dirençli zeytin, meşe ve sakız ağaçları... Zakkumlar, hanımeli çiçekleri... Onlarca kuş ve canlı türünün yaşam alanı. Burası Meriç Yaşayan Parkı… Futbol sahası, basketbol sahası, mahalle bostanı, kafeteryası, kütüphanesi, spor aletleri ve çayır alanıyla çocuklarımızın, mahalle sakinlerinin nefes alma noktası. Meriç Yaşayan Parkımız ilçemize çok yakıştı. Bornova'ya ve İzmir'e hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“YEŞİL ALANDA YÜZDE 60'LIK BÜYÜK ARTIŞ SAĞLADIK”

Meriç Yaşayan Parkı'nın vaat edilen 35 parktan altıncısı olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Biz büyük bir kararlılıkla İzmir'i doğasıyla uyumlu, dirençli bir kent haline getiriyoruz. Sadece 5 yılda, şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 16 metrekareden 25,5 metrekareye çıkararak yüzde 60'lık büyük bir artış sağladık. Sadece İzmir'in dağlarında değil, sokakları ve meydanlarında da çiçekler açtırdık. Bu başarının altında, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olmamız yatıyor. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki, ülkemizde yeşil altyapıyı bir altyapı meselesi olarak kabul eden tek belediyeyiz. Yaşayan Parklarımız, yes¸il altyapı c¸alıs¸malarımızın taşıyıcı kolonu. İzmir'i çepeçevre saran 35 Yaşayan Parkımızda canlı türlerini korurken, tarımsal üretimi destekliyoruz. En önemlisi İzmirliler için soluk alma, dinlenme ve eğlenme alanları yaratıyoruz. Uzun lafın kısası... İzmir'de kır ve kent ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Şehrimizi nefes alıp veren, doğasıyla uyumlu, sakinlerine güven veren döngüsel bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz. İzmir her zaman en iyisini, en güzelini hak ediyor. Hak ettiği hizmeti İzmir'e getirdiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz” şeklinde konuştu.

“İZMİR'İN AHDE VEFASININ DA EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN”

Meriç Yaşayan Parkı hakkında bilgiler veren Soyer, “Bugün her yerinden yaşam fışkıran bu yemyeşil alan, 2000 yılına kadar moloz döküm alanı olarak kullanılıyordu. İzmir'in efsane başkanı Ahmet Piriştina bu alanın temizlenmesini sağladı. Çok sayıda zeytin ve çam ağacı diktirdi. Fakat ne yazık ki bu park onun zamanından bu yana atıl bir vaziyette kaldı. Meriç Yaşayan Parkımız, işte bu yüzden İzmir'in ahde vefasının da en güzel örneklerinden biri. 20 yılı aşkın bir süredir atıl bir vaziyette bekleyen parkımıza yeniden hayat verdik” dedi.

“YENİ HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ”

5 yıl boyunca İzmirlilerin geleceği için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Beş yıl boyunca sadece İzmir için, bu güzelim kentte yaşayan tüm hemşehrilerim için canla başla, aşkla çalıştım. 4.5 milyon İzmirlinin geleceğinin, hayallerinin çalınmaması için mücadele ettim. Bir yandan geçmişin halı altına süpürülmüş tüm meselelerini çözmeye, bir yandan da bu şehri ganimet olarak görenlerin oyunlarını bozmaya gayret ettim. Çünkü biz gücümüzü güzel İzmir’imizin temiz kalpli insanlarından alıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yürüyoruz. İzmir daima kendi kaderini belirleyen, kendi sesini yükselten, çok renk, çok ses, çok nefesle zenginleşen, demokrasinin en kuvvetli kalesidir. Bu şehir, kendi gücüyle yükselmeye, kendi halkının direnciyle ayakta kalmaya devam edecektir. İlk sözümüz de, son sözümüz de, son nefesimiz de İzmir!” dedi.

BÖLÜK: GERÇEKTEN ARKA SIRADAKİ MAHALLELER UNUTULMADI

Başkan Tunç Soyer ile mahallenin birçok ihtiyacının giderildiğini ifade eden Meriç Mahallesi Muhtarı Duygu Bölük, “Başkanımız Tunç Soyer, artık arka sokaklara sıra geldi dediğinde umutlanmıştım. Gerçekten arka sıradaki mahalleler unutulmadı. Aklınıza gelebilecek her türlü sosyal alanı bir arada bulunduran bir park yapıldı. Başkanımızın ve ekibinin çok çok büyük katkıları var. Kendilerine çok teşekkür ederim. Hizmet almayan bir mahalleydi burası ama şu an örnek bir tesis oluştu” diye konuştu.

PARK, MAHALLELİNİN İSTEKLERİYLE ŞEKİLLENDİ

Meriç Yaşayan Parkı’nda futbol sahası, mini basketbol sahası, mahalle bostanı, kafeterya, taziye evi, kütüphane, spor aletleri ve geniş bir çayır alanı inşa edildi ve kısa sürede hizmete girdi. Parktaki bitki dikiminde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi susuzluğa dayanıklı meşe, sakız, zakkum, biberiye, hanımeli gibi türler tercih etti. Parkta bulunan futbol sahasında 7-14 yaş arası çocuklar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği derslere katılabiliyor. Mini basketbol sahası ise çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi için alan sağlayacak.

Mahalle bostanında çevre mahallelerdeki kişiler istek ve ihtiyaca göre belirlenip kura yoluyla bir yıllığına onlara verilen parsellerde kendi meyve ve sebzelerini yetiştirebilecek, bu sayede çocuklar da toprakla tanışmış olacak. Kafeteryada lezzetli atıştırmalıkları ve içecekleri tadabilecek İzmirliler, aynı zamanda çayır alanında manzaranın keyfini çıkaracak.

İzmirliler, spor aletleri ve yürüyüş yollarında günlük hareket ihtiyacını karşılayabilecek, susuzluğa dayanıklı bitkiler ise parkı güzelleştirecek. Parkta bulunan kütüphanede ise çocuklar ve gençler merak ettikleri kitaplara ulaşabilecek ve okuma alışkanlıklarını geliştirebilecek.

BELEDİYENİN BİRÇOK BİRİMİ BİRLİKTE ÇALIŞTI

Meriç Yaşayan Parkı özellikle Bornova’daki Meriç, Serintepe, Zafer mahallelerine ve Moda, Tekstil ve Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi’ne nefes aldıracak. Bornova’daki Meriç Yaşayan Parkı’nın yapımına Acil Çözüm Ekibi’nin Meriç, Serintepe ve Zafer mahallelerinde yürüttüğü saha çalışması sonucunda başlandı. Acil Çözüm Ekibi, kapı kapı gezerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve isteklerini belirledi. Mahallelilerin ihtiyaç ve isteklere göre tasarlanan park; İzDoğa, İzbeton, İZSU, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi ve Ulaşım Dairesi başkanlıklarının ortak çalışması ile tamamlandı. Parktaki futbol sahası ve kafeteryanın işletmesi İzDoğa tarafından yapılacak.

YAŞAYAN PARKLARIN SAYISI ARTIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meriç’i Yaşayan Parklar projesinin altıncı adımı olarak hayata geçirdi. Yaşayan Parklar, doğa ve şehri birleştirerek ortak bir ekosistem hâline getirmeyi, doğayı şehrin içine taşımayı amaçlıyor. Yaşayan Parklar aynı zamanda ortak bir buluşma ve aktivite noktası olma özelliği taşıyor. Karşıyaka’daki Mavişehir Balıkçı Barınağı Yaşayan Parkı’nda Flamingo Yolu tekne turuna çıkılabiliyor veya kuş gözlem yapılabiliyor. Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nın yanında bulunan Güney Gediz Yaşayan Parkı’nda Flamingo Yolu otobüs turlarına katılım sağlanabiliyor, İzmir Kuş Cenneti yakınındaki Orta Gediz Yaşayan Parkı’nda bulunan Delta Cafe’de mola vererek atıştırmalıkları tatmak ve kuş gözlemi yapmak mümkün. Buca’daki Fırat Yaşayan Parkı’nda basketbol sahası, yürüyüş alanı, oyun grubu, masa tenisi, sera, mahalle bostanı gibi birçok kullanım alanı bir arada bulunuyor. Doğaseverler, Akdeniz ekosisteminin en iyi korunmuş örneklerinden biri olan Olivelo Yaşayan Park’ta ise kuş gözlem, ağaçlarla tanışma gibi birçok etkinliğe katılabiliyor.

Yapım ve planlama aşamasında olan yaklaşık 30 parkta çalışmalar sürüyor.