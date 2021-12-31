Soyer: Hikâyeyi birlikte büyütelim

31 Aralık 2021 Cuma, 06:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılının son günlerinde gazetecilerle bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen sohbet toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve bürokratlar katıldı. Başkan Soyer toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen Çeşme projesi, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından planlama süreci işleyen İnciraltı bölgesi, 30 Ekim depreminde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası, Hilton Oteli’nin boşalttığı bina ve Basmane çukurunun geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kentsel dönüşüm konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Soyer, kentsel dönüşümde 2022’de yepyeni bir modeli hayata geçireceklerini duyurdu.

HİLTON DÜĞÜMÜNDE SONA YAKLAŞILDI

Uzun yıllar otel olarak kullanıldıktan sonra tahliye edilen ve bir süredir atıl duran binaya ilişkin bilgi veren Başkan Soyer, “Binayla ilgili uzun zamandır bir müzakere süreci devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 22.5 hissemiz var. Şu an için sona yaklaştığımızı söyleyebilirim” dedi.

BASMANE ÇUKURU

Hukuki nedenlerle inşaat çalışmaları duran ve yıllardır kent gündemini meşgul eden Basmane’deki arazi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Soyer, “Burasının İzmir için bir çıban başı olduğunu, çok büyük kayıp, utanç olduğunu düşünüyorum. Bu şehirde yaşayan bir insan olarak bundan utanıyorum. Bunu çözmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. 2022 içinde bunu bitireceğiz, bu utançtan bu şehri kurtaracağız” diye konuştu.

DOĞAYI KORUYORUZ

Çeşme ve İnciraltı projeleriyle ilgili sorulara da yanıt veren Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bu iki konuya ne kadar hassasiyet gösterdiğimizi hükümet, tüm devlet kurumları biliyor. Şu ana kadar önyargı taşımadan önümüze gelen her projeyi dinlediğimizi biliyorlar. Bakan İzmir’e birkaç defa geldi. Çeşme ile ilgili projeleri dinledik, kaygılarımızı aktardık. Bugün itibarıyla sonlanmış bir proje yok. Bizim asli görevimizin bu kentin doğasını korumak. Bu kentteki insanların gelir düzeyini artıracak her projeye varız. Ama bu kentin doğasına zarar verecek kalkınmaları kabul etmiyoruz.”

İL NÜFUSU KADAR TURİST

Toplantıda İzmir’in turizm hedeflerine de değinen Başkan Soyer, “Bizim somut bir hedefimiz var. İki yıl içinde İzmir’in nüfusu kadar, dört, dört buçuk milyon turisti İzmir’de misafir etmek istiyoruz. Nisan’da Midilli seferlerini başlatıyoruz. 3 Mayıs’ta ilk kruvaziyer gemisi İzmir’e gelecek. Niyetimiz haftada üç kruvaziyerin İzmir’e giriş yapmasını hedefliyoruz. 4 milyon turist hedefine 2022’nin sonuna kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Sonrasında hedeflerimiz daha büyük” dedi. Başkan Soyer, sadece karadan denize değil, denizden karaya bakılan bir kent yaratmak istediklerini belirterek “Mavi bayraklı plajları körfezin içine sokmak istiyoruz. İlk kez körfezde Güzelbahçe’de mavi bayrak aldık. Bunun devamını getireceğiz” şeklinde konuştu. EXPO konusunda soruları cevaplayan Başkan Soyer, artık kentlerin yarıştığını ifade ederek yurtdışında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, 2030 EXPO’su için Cumhurbaşkanı’ndan destek beklediklerini söyleyerek “İlk başvuruyu yaptık, Cumhurbaşkanı desteği ile başvurunun tekrar iletilmesi gerekiyor. Bundan vazgeçmeyeceğiz. EXPO 2026 İzmir, tematik bir EXPO. Asıl büyük hedefimiz 2030’dur” diye konuştu.

YATIRIMA ÖNEM VERİYORUZ

İzmir’de yürütülen raylı sistem yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, “Şu an itibarıyla Narlıdere Metrosu yüzde 85 oranında tamamlandı. Buca Metrosu’yla ilgili 490 milyon Avro’luk dış finansman yarattık. Önümüzdeki günlerde yer teslimi ve temel atma yapacağız. Maddi kaynağı ayrılmış bir çalışma olarak başlayacak. Karabağlar-Gaziemir hattı ve Otogar-Kemalpaşa metro hattı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların tamamı İzmir’de daha konforlu bir ulaşımı sağlayacak bir çalışma olacak. Şu anda Türkiye’de bütçesinin yüzde 42’sini yatırıma ayıran tek belediyeyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR MODEL

Kentsel dönüşüm konusunda da önemli açıklamalar yapan Soyer, “İzmir’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı herhangi bir kentsel dönüşüm çalışması yok. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin var. Üstelik tüm Türkiye’ye örnek olacak bir model. Yerinde dönüşüm olarak tabir edilen bir model. Biraz ağır ilerliyor belki ama çok sağlam adımlarla ilerliyor. Vatandaşı mağdur etmeyen, tam tersine onun haklarını koruyan bir kentsel dönüşüm modeli var. Ama sadece bunlar yeterli olmayacak. 2022’de Uzundere, Gaziemir ve Örnekköy’de kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Kentsel dönüşüm 2022’de İzmir’e damgasını vuracak konulardan birisi olacak. Bugüne kadar hiçbir yerde, hiçbir kentte uygulanmamış modellerimiz var” dedi.

KARAKIŞA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

İzmir’in 30 Ekim depreminde olağanüstü bir sınav verdiğinin altını çizen Soyer, yeni bir kampanya başlatacaklarını da açıkladı. Soyer, “1 Ocak’tan itibaren bir yeni kampanyayı İzmirlilerle buluşturuyoruz. O da derinleşen yoksulluk, işsizlik nedeniyle sizlerin en az benim kadar bildiğiniz büyük bir çaresizlik, yoksulluk tablosu var. İzmir de bundan nasibini alıyor. İzmirlinin birbirine el uzatması gerekiyor. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün önceliğimizi sosyal yardım ve destek programına ayırmaya karar verdik. Ama bu yetmez. İzmirlilerin yine el ele vererek İzmir’de bu büyük yoksulluktan çok ciddi şekilde etkilenen vatandaşlara sahip çıkması lazım. ‘Komşusu açken tok yatılmaz’ düsturu, ilkesi ne kadar kıymetliymiş onu deprem zamanı görmüştük. Şimdi de gösterme zamanı” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan karakış destekleri kapsamında gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar temel ihtiyaçlar için 26 milyon 986 bin liralık yardımda bulunuldu.

400 POLİKLİNİKLE ANLAŞTIK

Sokak hayvanları konusuna ilişkin sorulara yanıt veren Soyer, “Gökdere’de 1500 hayvan kapasiteli yeni bir tesis yapıyoruz. En geç şubat ayı içinde açılışını yapacağız. Veterinerler odası ile bir protokol yapıyoruz, İzmir’deki 400 kliniği belediyenin merkezi haline getiriyoruz. Bu klinikler hayvanların kısırlaştırılmasını sağlayacak. Bu sokak hayvanlarıyla ilgili uzun vadede çözümün kısırlaştırmayla olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.