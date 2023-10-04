Soyer: İzmir yeniden yüzülen bir Körfez’e sahip olacak

Yayınlanma: 04.10.2023 - 14:27

Güncelleme: 04.10.2023 - 14:27

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü’nün “100. Yılda 100 Proje” yatırımlarından biri olan Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarj Hattı’nın açılışını yaptı. İzmir’in doğayla uyumlu yaşamın örnek şehirlerinden biri olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, 70’inci atık su arıtma tesisini Mordoğan’da hizmete aldı. Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik yöntemle çalışacak ve günde 11 bin metreküp arıtma yapacak tesisin açılış töreninde Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykay, Karaburun İlçe Jandarma Komutanı Şaban Sert, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar yer aldı.

"FOSEPTİK SUYU TAŞIYAN VİDANJÖR DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

İZSU’nun hizmetlerinin Cumhuriyet’in 100. yılında birer Cumhuriyet eseri olarak tarihe geçeceğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de hayata geçirdiğimiz tüm hizmetleri Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir şekilde tasarlıyoruz. Bu yolda en büyük yol göstericimiz, Atamızdır. Bugün bu hizmetlere bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. 17 bin metrekarelik alanda kurduğumuz tesisimiz günde 11 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip. Yazın nüfusu 80 binleri bulan bölgemizin atık su arıtma ihtiyacını bu tesisle çok uzun yıllar için güvence altına aldık. Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisimiz atıksu şebekesi ve deşarj hattıyla birlikte 155 milyon liralık dev bir yatırım. Karaburun Mordoğan’ın bugüne kadar ihmal edilmiş bu sorununu görev süremiz içinde çözmüş olmanın huzuru içerisindeyim. Artık Mordoğan’da foseptik suyu taşıyan vidanjör dönemi kapanmıştır. Halkımız foseptik kokusundan da, vidanjör trafiğinden de kurtulmuştur” dedi.

"KÖRFEZ BİZİM YAŞAM KAYNAĞIMIZ"

Karaburun’a vidanjör kokusu değil, Mavi Bayraklı plajlar vaadettiklerinin altını çizen Başkan Tunç Soyer, “Bunu da başardık. Arıtma tesisimizin 675 metrelik derin deşarj hattı sayesinde ilçemize Ardıç Mavi Bayraklı Plajı’nı kazandırmış olduk. Söz verdik, yaptık. Bu yatırımımız aynı zamanda Orta Körfez’in temizliği için de hayati önem taşıyor. Bugün, bulunduğumuz yerin sadece biz İzmirliler için değil, aynı zamanda yeryüzündeki en nadir canlılarından biri için de vazgeçilmez olduğunu hatırlamanın tam zamanı. Bu eşsiz Yarımada, Akdeniz Foku’nun Türkiye ve dünyadaki en önemli yaşam alanlarından biri. Ne mutlu ki Karaburun ve Mordoğan halkı sayıları yüzlerle ifade edilen bu canlıyı bugüne kadar korumuş, yaşatmış. Aynen keçilerini ve zeytinlerini yaşatma gereğinde olduğu gibi. Burada bütün Karaburunluların içi rahat olsun. Biz Karaburun’u ranta teslim etmeyeceğiz. İki elimiz yakanızdadır sonuna kadar. Bu yatırım, Belediyemizin Karaburunluların doğayla uyum içindeki yaşamlarına ithafen attığı tarihi bir adımdır. Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisimizle, burada yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve İzmir Körfezi’nin eşsiz doğasına layık olmaya çalıştık. Umarım bıraktığımız iz kalıcı olur. Kuzeyde Karaburun ve Foça açıklarında başlayıp güneyde Konak, Karşıyaka ve Bayraklı’ya uzanan İzmir Körfezi, bizim için bir manzaradan çok daha ötesi. Bu Körfez, bizim yaşam kaynağımız. İzmir’in bindiği dal. Bu dalı hiç kimseye kestirmeye niyetim yok” diye konuştu.

"BİTMEZ DEDİKLERİ KOKU BİTTİ"

Karaburun’dan Foça’ya, Orta Körfez’den İç Körfez’e ve hatta Gediz Nehri’nin kaynağına, Kütahya’ya kadar kapsamlı bir mücadele başlattıklarını ifade eden Başkan Soyer, “Kirliliğin tüm kaynaklarını ortadan kaldırmak için İzmir Körfezi’ni karadan, kıyıdan ve denizden koruma altına aldık. Bugün açtığımız bu büyük tesis, yüzülebilen bir körfez yaratma vizyonumuzun onlarca halkasından biri. Bu halkalar birbirine bağlanarak biricik Körfezimizin etrafında bir koruma zinciri oluşturuyor. İzmir tarihinde ilk defa körfez için böylesine kapsamlı bir temizlik stratejisi uygulanıyor. İZSU Genel Müdürlüğümüzün yüzüncü yılda yüz proje programında açıkladığımız gibi, Körfez seferberliğimiz için ayırdığımız tutar tam 11 milyar lira. Biliyorum, ben Körfez’de yüzeceğim dediğimde buna inanan pek olmadı. Kokuyu bitireceğiz dediğimizde de olmaz dediler. Fakat o bitmez dedikleri koku bitti. Koku meselesi İzmir’de artık tarihe karışmıştır. İzmir’in bu gününde ve geleceğinde kokuya yer kalmamıştır. Bu gerçeği artık buna inanmak isteyenler de kabul ediyor ki Körfez’e parfüm sıktı diyorlar. Fakat güneş balçıkla sıvanmaz. Körfez’de koku sorunu tamamen bitti. Bunu parfüm sıkarak kimyasal dökerek değil, bilimle, akılla ve mühendislikle çözdük. Öncelikleri doğru tespit ederek, kaynaklarımızı doğru işlere harcayarak kokuyu İzmir’in hayatından söküp attık. Şimdi sırada Körfez’de yüzmek var. Sözüm söz! Yakında İzmir yeniden içinde yüzülen bir İç Körfez’e sahip olacak. Hep beraber yüzeceğiz” şeklinde konuştu.

KARABURUN’A 4 YILDA 300 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karaburun’a hizmet ve yatırımlarının sadece bu tesisten ibaret olmadığını söyleyen Başkan Soyer, “2019 yılından bu yana Karaburun’da 105 kilometre atıksu şebekesi yapımını tamamladık. İlçemizdeki taşkınları önlemek ve yağmur suyunu kanalizasyona karışmadan denize ulaştırmak için 15 kilometre yağmur suyu hattı imal ettik. Yaklaşık 6 milyon lira maliyetle Mordoğan Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisini hizmete aldık. Böylece Karaburun’a son dört yılda yaklaşık 300 milyon lira yatırım yaptık. İlçemizdeki yatırımlarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Rant için yapılan günübirlik projeler hiçbir zaman kalıcı olamaz. Ancak ve ancak ustalıkla yapılan işler, çağları aşarak ölümsüz olur. Tıpkı, Mordoğan’ın simgelerinden birisi olan Ayşe Kadın Camii’ndeki ahşap saat gibi. Tam 450 yıldır hiç durmadan işleyen bu saat, bize çok basit bir gerçeği anlatıyor. Eğer dünyaya bir iz bırakmak istiyorsak, ustalıkla ve aşkla çalışmalıyız. Biz İzmir’e işte böyle bir aşkla hizmet ediyoruz” dedi.

ERDOĞAN: YARIMADANIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTIĞINIZ İÇİN SAĞ OLUN

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, “Karaburun ve merkez bölgemizde bu arıtma tesisinin hayata geçmesi bizlere büyük bir kolaylık sağladı. Dağlarından köylerine, mutfağından denizine, koylarına bu cenneti korumanın ve yarınlara miras bırakmanın en önemli anahtarlarından biri bu tesislere sahip olmak. Tam 155 milyon liralık milyon yatımla yapıldı. İzmir’de arıtmasız tek bir yer bırakmama hedefiyle bu güzel şehre bu güzel tesisi kazandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum. Karaburun 2019’dan bu yana toplam 300 milyon liralık yatırımın sahibi oldu. Yarımadanın geleceğine sahip çıktığınız için sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

OK: YATIRIMLARINIZ İÇİN MİNNETTARIZ

Mordoğan Mahalle Muhtarı Şaban Ok da, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Karaburun’a değer katacak pek çok projeyi gerçekleştirdi. Başkanımız Tunç Soyer, kaynaklarını doğru yerlere kullanarak israf etmeden İzmirlilerin hakkını gözeterek çalışmalarına devam ediyor. Sorunları teker teker çözüme kavuşturuyor. Çalışmalarınızdan çok memnunuz, hepimizin hayatını kolaylaştırdı bu yatırımlar. Mahallem adına herkes adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ARITMASIZ TEK BİR YERLEŞİM YERİ KALMASIN

Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarj Hattı projesi, İzmir’de arıtmasız tek bir yerleşim yeri bırakmama hedefiyle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlandı. Proje kapsamında, Türkiye'nin atık su arıtmada lider kenti İzmir'e 70’inci atıksu arıtma tesisi kazandırıldı. Ayrıca çevre duyarlılığı vizyonuyla imal edilen, kıyıdan itibaren deniz içerisinde 675 metrelik deniz içi deşarj hattı ile tesiste arıtılan çıkış suyunun koruma bandı dışından denize deşarjı sağlanıyor.