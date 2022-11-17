Soyer: Memleketi değiştirmede İzmirli kadınlara çok iş düşüyor

17 Kasım 2022 Perşembe, 11:40

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenen Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Aylin Göztaş’ın üstlendiği “Empatik Konuşmalar” oturumunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet yazarı ve şair Ataol Behramoğlu ile arkeolog ve tarihçi Levent Zeybek konuştu. Zirveye GİFED Başkanı Huriye Serter, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin, kadın derneklerinin yöneticileri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

“EMPATİK BULUŞMALAR BANA ÇOK SEMPATİK GELDİ”

Başkan Tunç Soyer, empati kavramının hayatının anahtarlarından biri olduğunu belirterek “Her şey vicdanla başlıyor. Eğer vicdanınızı diri tutabiliyorsanız yapacağınız ilk iş empati oluyor. Çünkü empati karşımızdakinin gözüyle kendimizi görmek, değerlendirmek ve anlamak ve böylece bakış açımızı genişletmek anlamına geliyor. Bunun hemen arkasından daha fazla merak etmeye başlıyorsunuz. Anlama kaygısı başlıyor. Merak arttıkça bilginiz artıyor. Bilgi çoğaldıkça cesaret başlıyor. Ve cesaret arttıkça da özgürleşiyorsunuz. Vicdanla, empatiyle başlayan ve özgürleşmeye giden bir süreç bu. Empatik buluşmalar bana çok sempatik geldi. İsim olarak çok hoş geldi. Çevremde özellikle gençlere anlatmak istediğim bir zinciri hatırlattı” dedi.

“VİCDAN VE CESARET VAR”

Kadınların vicdanı ve cesareti olmadan toplumdaki çürümenin sona ermeyeceğini söyleyen Başkan Soyer, “Anadolu’nun birçok yerine gidiyorum. Böyle bir salon Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. İzmir’de var. Bu şehir başka bir şehir. Kadın şehri. İzmir’de güçlü bir kadın profili var. Vicdan ve cesaret sahibiler” ifadelerini kullandı.

“DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLMAK SİZİN MECBURİYETİNİZ”

Soyer, “belediye ana” kavramını benimsediklerini belirterek, “Ana çocuklarını ayırmadan hepsini kucaklar, şefkat gösterir. Ben belediyeyi böyle görüyorum. Biz bu şehrin anasıyız. Burada İzmirli kadınlara düşen bir öncülük görevi var. Sizin başka çareniz yok. Bu memleket daha güzel bir memleket olsun istiyorsak, bunu değiştireceksek İzmirli kadınlara çok iş düşüyor. Ben de bu şehrin belediye anası olarak bu şehrin kadınlarına yol açmaya hazırım” dedi.

“KADIN TOPLUMU ISLAH EDİYOR”

Belediyedeki kadın çalışan sayısına değinen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üst düzey yöneticilerimizde yüzde 50’nin üzerindeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günlerde kadın şoför istihdamına başladık. Kadın vinç operatörümüz var. Bir tane vinç operatörü ama tüm kadınlara ilham veriyor. İlk kadın şoförlerimiz de öyleydi. Kadın direksiyon salladığı zaman sadece toplu ulaşıma hizmet etmiş olmuyor, toplumu ıslah ediyor. Kadın kotası, kadın şoför diye bir şey var. Bunlar aslında kadına daha tepeden bakan bir bakış açısının sonuçları. Bunu doğru bulmuyorum. Gerçek hikaye böyle akmıyor. Mesele eşitliği sağlamak ve adil olmak. Farkındalığı büyütecek her şeyi yapmaya hazırız.”

BEHRAMOĞLU: KADIN HAYRANLIK DUYDUĞUM BİR OLGUDUR

Cumhuriyet Gazetesi yazarı şair Ataol Behramoğlu ise, “Kadın hayranlık duyduğum bir olgudur. Bazen erkek olarak kendimi zavallı gibi hissederim. Sadece insanların dünyasında değil tüm canlı dünyasında bu böyle. Dişi ateş böceği buluşmak için en çok ışık saçan erkeği arıyor. Dişiye ait bir bilgelik var” dedi.

Arkeolog ve tarihçi Levent Zeybek, “Kadın metalaştırılmadan üreten, var eden, kutsanmış, yaşamın döngüsünü sağlayan ve toplumun en büyük mihenk taşı olan tam bir tanrıçadır. Kadın ve erkek eşit değil, kadın erkekten üstündür” diye konuştu.

Prof. Dr. Aylin Göztaş da “Kendi kendimize koyduğumuz engeller var. Bunlara yönelik farkındalık oluşturmamız lazım” dedi.

KÖKKILIÇ: KOMİSYONUN ADINI DEĞİŞTİRDİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kadın erkek eşitliği ismiyle faaliyetlerini yürüten, yerel meclis ihtisas komisyonumuzun adını Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olarak değiştirdik. Kalifiye ve sayısal olarak fazla personelimizi kadın çalışmaları için görevlendirdik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in kadınlara ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerine verdiği özel destekle de bu alanda yararlı sonuçlarını gördüğümüz pek çok faaliyet yürüttük” ifadelerini kullandı.