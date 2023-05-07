Soyer'den ‘KKM’ çıkışı: O 170 milyarla biz kaç metro yapardık düşünün

Yayınlanma: 07.05.2023 - 18:55

Güncelleme: 07.05.2023 - 18:56

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale ve Çimentepe mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Yurttaşlarla kahvaltı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e eşi Neptün Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı Devrim Barış Çelik, Millet İttifakı'nın İzmir’den Milletvekili adayı DEVA Partili Seda Kaya Ösen, buluşmayı organize eden İsmail Taş, dernek ve federasyonların temsilcileri eşlik etti.

“HALKTAN YANA MI YOKSA BİR ZÜMREDEN YANA MISINIZ?”

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dünyanın refahı en yüksek ülkesi olabilecekken enflasyonda, hayat pahalılığında dünyanın bir numarasıyız. Bu bir kader değil. Önce onu bilin. Bu yoksulluk, işsizlik, sefalet bir kader değil. Sadece bir tercihe bakıyor. Halktan yana mısınız yoksa bir zümreden yana mısınız?” açıklamasında bulundu.

“O PARAYLA BİZ KAÇ METRO YAPARDIK, KAÇ ÇOCUK PARKI YAPARDIK, KAÇ OTOBÜS ALIRDIK”

Kur korumalı mevduat hesabı ile bir zümrenin zengin edildiğine dikkat çeken Başkan Soyer, “Sadece bir yıl içinde oraya para yatıran 125 bin kişiye 170 milyar lira faiz ödediler. Kimin parası bu? Babalarının çiftliğinden mi geldi? Senin paran, senin vergin, bizim paramızı o milyonerlere faiz olarak verdiler. Tercih bu. O 170 milyar İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 5 misli. O parayla biz kaç metro yapardık, kaç çocuk parkı yapardık, kaç otobüs alırdık bir düşünün. İşsizlik kalmaz bu topraklarda. Bir tane işsiz, yoksul kalmaz. Ama siz çeteleri, zümreleri büyütmeye devam ederseniz, bu milletin kaynaklarını sadece birilerine peşkeş çekerseniz bu yoksulluğa mahkumsunuz” ifadelerini kullandı.

“BUGÜNE KADAR ÇEKTİĞİMİZ YETTİ”

14 Mayıs’ta yapılacak seçime değinen Başkan Soyer, “Çok az kaldı. Bir siyasi parti bir lider falan da değil. Bu seçim 100 yılın seçimidir. 100 yıl önce atalarımız ne yaptıysa şimdi bize düşen bu seçimde geleceği kurtarmaktır. Bugüne kadar çektiğimiz yetti, hepimizin burasına geldi. Bu değiştirilebilir ve el birliğiyle değiştireceğiz. Bu toplum siyasetin önünde şu anda ve gümbür gümbür bir değişim istiyor. Halktan yana bir iktidar kurulacak. Her şey çok güzel olacak. Bir şey değişecek her şey değişecek. 15 Mayıs sabahı büyük bahar bayramına hazır olun” diye konuştu.

“NE SOYER NE BATUR SİZİN HELAL OYLARINIZLA OTURDUKLARI KOLTUKLARDA YÜZÜNÜZÜ ÖNE EĞDİRMEDİ”

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Burada iki tane değerli, kıymetli belediye başkanımız var. Birisi size Konak’ta biri size Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ediyor. Onlara geçmişte verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ama ne Tunç Soyer ne Abdül Batur sizin helal oylarınızla oturdukları koltukta sizin yüzünüzü öne eğmediler sizi mahcup etmediler. Bir de iktidarın belediye başkanı olurlarsa bakın size nasıl hizmet edecekler. Eli kolu bağlı belediye başkanlığı yapıyorlar. Kredi isteniyor onay çıkmıyor, bir başka hizmet için tahsis isteniyor müsaade edilmiyor. Hep sürekli bir engellenme hep bir çelme. Bu güvendiğimiz değerli belediye başkanlarımızın sizlere daha iyi hizmet edebilmesi için bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy CHP’ye istiyoruz sizden” dedi.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU CUMHURBAŞKANI YAPMAYA ANT İÇTİK”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise, “Şu anda ülkede sistem iflas etmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeyi geriye götüren bir hale dönüştü. Herkes elini vicdanına koysun ve vicdanıyla oy kullansın. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmaya ant içtik. Her şey çok güzel olacak” açıklamasında bulundu.

“BİR OY KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA BİR OY CHP’YE”

İstanbul ve Ankara’daki yerel seçim süreçlerini ve sonrasında yaşananları hatırlatan CHP PM Üyesi ve Milletvekili Adayı Devrim Barış Çelik de meclis çoğunluğunu kazanmanın önemine vurgu yaptı. Çelik, “2 belediye başkanımızı o meclislerde sıkıştırdılar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkesine hizmet edebilmesi için, toplumsal refahın arttırılmasının kolaylaştırılması için parlamentoda güçlü olması gerekiyor. CHP’yi listelerde desteklerseniz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşı sayısını arttırırsanız ülkeyi daha kolay yönetilebilir hale getirmiş olursunuz. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy CHP’ye” ifadelerini kullandı.

“BÖLÜNMEMEK İÇİN CHP LİSTELERİNDEN ADAY OLDUK”

CHP İzmir Milletvekili Adayı Seda Kaya Ösen, “Biz bu yeni sistemde parlamentoda çok güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Zaten Cumhurbaşkanı adayımız olan Kemal Kılıçdaroğlu için çalışıyoruz. Fakat mecliste de hep beraber güçlü olabilmek, bölünmemek için hepimiz CHP listelerinden aday olduk. Sahada insanlar ne güzel beraber çalışıyorsunuz diyor ben de bu birlikteliğe sizlerin de desteğini rica ediyorum” diye konuştu.

“BİZİM YÜZÜMÜZ MUSTAFA KEMAL’DİR”

Sivil toplum kuruluşlarının zor ve dar günde sahaya indiğini aktaran Anadolu Birliği Derneği eski Başkanı ve iş insanı Koç Ali Al ise, “Bizim yüzümüzü Suudi Arabistan’a çevirdiler. Bizim yüzümüz Avrupa Birliği’dir, bizim yüzümüz Mustafa Kemal’in gösterdiği muasır medeniyetlerdir. Bizim yüzümüz ne gericilik ne yobazlık ne cemaatlerdir. Bizim hedefimiz Mustafa Kemal’dir, Mustafa Kemal’dir, Mustafa Kemal’dir” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin değişime katkı sunacağını belirten İsmail Taş, “Bu değişimi sebep olabilmek için ben oyumu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğim. Daha güçlü bir parlamenter sistem için de CHP’ye vereceğim” dedi.