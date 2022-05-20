Soyer’den Yunanistan'daki belediyelere Terra Madre daveti

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:19

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ve Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza’yı ağırladı. Ülkeler ve şehirler arasında kurulacak kültürel ve ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmede Başkan Tunç Soyer, Yunanistan ile çok yakın ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade ederek “Kültürümüz ve yaşam tarzımız arasındaki benzerlik göz ardı edilemez. Kentlerimiz arası işbirliklerini geliştirmek için barışı, dostluğu yerelde güçlendirebiliriz” dedi.

ARLEM İZMİR'DE

"Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda eylül ayında düzenlenecek uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu İzmir 2022’nin hazırlıklarının sürdüğünü belirten Başkan Soyer, Yunanistan’daki belediyeleri de fuara davet etti. Soyer, Avrupa Komitesi şemsiyesi altında Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM)’e de 7-8 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ise “İzmir’deki kültürel yaşam çok canlı. İş insanlarını buluşturmalıyız. Kemalpaşa’yı görme fırsatı edindim ve etkilendim. Birlikte çalışabileceğimiz iş alanları bulmalıyız. İzmir’de bir ticaret ofisi açmak istiyoruz, bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.