Sözcü TV o fotoğraftan dolayı özür diledi

Sözcü TV'nin dün ana haber ekranında, İBB davası tutuklusu yazılım mühendisi Iraz Bayrak yerine CHP'li Meltem Gökhanoğlu'nun fotoğrafı kullanıldı.

Sözcü TV ana haber sunucusu Senem Toluay Ilgaz, bugün söz konusu hatanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ilgaz, hatalı fotoğraf kullanımı için özür dileyerek, "Fakat şunu da vurgulamam lazım. Kimi paylaşımlarda bunun bir kasıt olduğu iddiası yer aldı. Beni tanıyanlar bilir, ancak tanımayanlara sözüm: Böyle bir şey söz konusu değil ve olamaz" dedi.

Ilgaz, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Ana Haberde İBB davasını da, öne çıkan manşetlere taşıdık. Davanın sembol isimlerinden Iraz Bayrak üzerinden kurguladık.

Fakat yanlışlıkla Iraz Bayrak yerine @kediotti'nin fotoğrafını kullanmışız. Bazen böyle yayın kazaları oluyor, özür dileriz.

Fakat şunu da vurgulamam lazım. Kimi paylaşımlarda bunun bir kasıt olduğu iddiası yer aldı.

Beni tanıyanlar bilir, ancak tanımayanlara sözüm: Böyle bir şey söz konusu değil ve olamaz."