SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil’den Ekrem İmamoğlu’na destek mektubu!

Almanya’da federal hükümetin koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Eş Başkanı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı gönderdi.

Klingbeil, kişisel Facebook hesabından, İmamoğlu’na hitaben yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMANIZI TALEP EDİYORUZ"

Ekrem İmamoğlu'ndan mektup aldığını belirten Klingbeil, şunları kaydetti:

"Yazdıkların beni etkiledi. SDP ile kardeş partimiz CHP arasında her zaman yakın bir bağ vardır ve son aylarda daha da güçlenmiştir. Son buluşmamızda bir kez daha ortaya kondu: Biz birbirimizin yanındayız, dayanışma içindeyiz. Ülke sınırlarını aşarak demokrasi için birlikte mücadele ediyoruz. Bu duruşumuzu parti kongremizde bir kez daha altını çizerek ifade ettik. CHP Genel Başkanı ve ortak dostumuz Özgür Özel'i onur konuğumuz olarak ağırlamak bizim için büyük bir onurdu. Net bir mesaj verdik: Senin ve diğer tüm siyasi tutukluların politik gerekçelerle hapsedilmesini en sert şekilde kınıyor ve derhal serbest bırakılmanızı talep ediyoruz. Hukukun üstünlüğüne, özgür ve adil seçimlere dönüş Türkiye'de yaşayan herkesin yararınadır."

SPD lideri, mektubunun sonunda, Ekrem İmamoğlu’na ve ailesine güç ve dayanıklılık dileyerek, "Şunu bil ki sen ve Türkiye'de demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden herkes, bizim sarsılmaz dayanışmamıza sahiptir. Tüm siyasi tutuklular özgürlüklerine kavuşup, sevdilerine sarılana dek mücadelemiz sürecek. Dostluk ve dayanışma ile" ifadelerine yer verdi.